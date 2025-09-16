Leichtathletik-WM: Hammerwurf-Finale mit Hummel live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 16.09.2025 • 11:00 Uhr Am vierten Tag der Leichtathletik-WM hat Deutschland eine weitere Chance auf eine Medaille. Merlin Hummel hofft im Hammerwurf-Finale auf Edelmetall.

Holt Deutschland die nächste Medaille bei der Leichtathletik-WM? Am Dienstag ruhen die deutschen Hoffnungen auf Merlin Hummel, der im Hammerwurf-Finale (ab 14 Uhr) antritt.

Der Deutsche Meister zählt zwar nicht zu den großen Favoriten, zog aber am Montag gleich mit seinem ersten Versuch über 78,54 m ins Finale ein. Im Mai hatte der 23-Jährige als erster deutscher Hammerwerfer seit 18 Jahren die 80-Meter-Marke geknackt.

Leichtathletik-WM live: Hammerwurf-Finale mit Hummel

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: zdf.de, Eurosport

zdf.de, Eurosport Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Beeindruckende Bestweite weckt Hoffnungen

Bei der Team-EM in Madrid steigerte Hummel seine Bestleistung sogar auf 81,27 Meter. Mit dieser Weite hätte er im vergangenen Jahr Olympia-Silber geholt und bei der EM sogar Gold.

