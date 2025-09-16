Newsticker
Leichtathletik-WM

Leichtathletik-WM: Hammerwurf-Finale mit Hummel live im TV, Stream & Ticker

Deutsche Hammer-Hoffnung gefordert

Die Leichtathletik-WM findet dieses Jahr in Tokio statt. Wie oft gibt es Gold zu gewinnen? Welche Prämien werden gezahlt? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur WM.
SPORT1
Am vierten Tag der Leichtathletik-WM hat Deutschland eine weitere Chance auf eine Medaille. Merlin Hummel hofft im Hammerwurf-Finale auf Edelmetall.

Holt Deutschland die nächste Medaille bei der Leichtathletik-WM? Am Dienstag ruhen die deutschen Hoffnungen auf Merlin Hummel, der im Hammerwurf-Finale (ab 14 Uhr) antritt.

Der Deutsche Meister zählt zwar nicht zu den großen Favoriten, zog aber am Montag gleich mit seinem ersten Versuch über 78,54 m ins Finale ein. Im Mai hatte der 23-Jährige als erster deutscher Hammerwerfer seit 18 Jahren die 80-Meter-Marke geknackt.

Leichtathletik-WM live: Hammerwurf-Finale mit Hummel

  • TV: ZDF, Eurosport
  • Stream: zdf.de, Eurosport
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Beeindruckende Bestweite weckt Hoffnungen

Bei der Team-EM in Madrid steigerte Hummel seine Bestleistung sogar auf 81,27 Meter. Mit dieser Weite hätte er im vergangenen Jahr Olympia-Silber geholt und bei der EM sogar Gold.

In Tokio hängt also auch viel von seiner Tagesform ab. „Es bringt ja nichts, wenn ich nur bei irgendwelchen Dorfmeetings die 81 Meter raushaue, sondern die sollen ja auch bei der WM fallen“, sagte Hummel und betonte: „Es sind Medaillenchancen da.“

