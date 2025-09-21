Leichtathletik-WM heute live im TV, Stream und Ticker - Zehnkampf und Staffel-Erfolge?

SPORT1 21.09.2025 • 09:00 Uhr Die Leichtathletik-WM ist auf der Zielgeraden angekommen. Am finalen Wettkampftag gibt es deutsche Medaillenchancen im Zehnkampf und bei der Staffel.

Letzter Tag bei der Leichtathletik-WM! Zum krönenden Abschluss geht es noch einmal rund: Ganze neun Medaillenentscheidungen stehen noch auf dem Programm - und deutsche Fans dürfen sich Hoffnungen auf abschließende Medaillen machen.

Unter anderem greift der Zehnkämpfer Leo Neugebauer nach Edelmetall. Außerdem machte die Staffel der deutschen 100-m-Sprinterinnen um Gina Lückenkemper auf dem Weg ins Finale einen guten Eindruck.

Die Entscheidung im Zehnkampf fällt dabei mit dem Lauf über 1.500 Meter um 13.49 Uhr deutscher Zeit.

Die 4x100-Meter-Frauen sind direkt danach um 14.06 dran. Im Vorlauf hatten sie die drittschnellste Zeit hingelegt und lagen nur 26 Hundertstel hinter den USA und sechs Hundertstel hinter Jamaika.

Ambitioniert geht Christina Honsel ins Finale im Hochsprung - eine Medaille ist ihr erklärtes Ziel, auch wenn sie nicht zu den klaren Favoritinnen gehört. Im Hochsprung vor 16 Jahren hatte Ariane Friedrich die letzte deutsche Medaille geholt.

Die Entscheidungen am Sonntag, 21. September im Überblick