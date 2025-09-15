Leichtathletik-WM: Hindernis-Finale mit Ruppert live in TV, Stream & Ticker

Holt Deutschland die nächste Medaille bei der Leichtathletik-WM? Am Montag ruhen die Hoffnungen auf Frederik Ruppert, der im Finale über 3000 Meter Hindernis (ab 14.55 Uhr) zum Kreis der Mitfavoriten zählt.
Nächste deutsche Medaille in Tokio?
Am dritten Tag der Leichtathletik-WM hat Deutschland eine weitere Chance auf eine Medaille. Frederik Ruppert hofft im Hindernis-Finale auf Edelmetall.
Mit seinen 8:01,49 Minuten knackte Frederik Ruppert in diesem Jahr nicht nur den 26 Jahre alten deutschen Rekord, sondern stürmte auch auf Platz zwei in der Weltjahresbestenliste.
Leichtathletik-WM live: Hindernis-Finale mit Ruppert
- TV: ARD/Eurosport
- Stream: sportschau.de/discoveryplus.com
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Mit seinem Sieg in der Diamond League ließ 28 Jahre alte Sportsoldat zuletzt aufhorchen. Nun darf er sich in Tokio Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen.
Er wolle „so weit wie möglich vorne landen. Ich bin sicher: Ich werde wieder fit sein“, sagte Ruppert nach dem Vorlauf in der ARD.
Mit Niklas Buchholz steht ein weiterer Deutscher im Hindernis-Finale. Er profitierte in seinem Vorlauf vom Sturzpech seiner Kontrahenten.