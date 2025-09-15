Newsticker
Leichtathletik-WM>

Leichtathletik-WM: Hindernis-Finale mit Ruppert live in TV, Stream & Ticker

Nächste deutsche Medaille in Tokio?

Am dritten Tag der Leichtathletik-WM hat Deutschland eine weitere Chance auf eine Medaille. Frederik Ruppert hofft im Hindernis-Finale auf Edelmetall.
Vom 13. bis zum 21. September findet in Japan die Leichtathletik-WM statt.
SPORT1
Am dritten Tag der Leichtathletik-WM hat Deutschland eine weitere Chance auf eine Medaille. Frederik Ruppert hofft im Hindernis-Finale auf Edelmetall.

Holt Deutschland die nächste Medaille bei der Leichtathletik-WM? Am Montag ruhen die Hoffnungen auf Frederik Ruppert, der im Finale über 3000 Meter Hindernis (ab 14.55 Uhr) zum Kreis der Mitfavoriten zählt.

Mit seinen 8:01,49 Minuten knackte Frederik Ruppert in diesem Jahr nicht nur den 26 Jahre alten deutschen Rekord, sondern stürmte auch auf Platz zwei in der Weltjahresbestenliste.

Leichtathletik-WM live: Hindernis-Finale mit Ruppert

  • TV: ARD/Eurosport
  • Stream: sportschau.de/discoveryplus.com
  • Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Mit seinem Sieg in der Diamond League ließ 28 Jahre alte Sportsoldat zuletzt aufhorchen. Nun darf er sich in Tokio Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen.

Im Vorlauf kam der deutsche Rekordhalter nach 8:27,83 Minuten als Vierter ins Ziel.

Er wolle „so weit wie möglich vorne landen. Ich bin sicher: Ich werde wieder fit sein“, sagte Ruppert nach dem Vorlauf in der ARD.

Mit Niklas Buchholz steht ein weiterer Deutscher im Hindernis-Finale. Er profitierte in seinem Vorlauf vom Sturzpech seiner Kontrahenten.

