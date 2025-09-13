Leichtathletik-WM: „Horror“ - Hitze-Drama um Geher Linke

SPORT1 13.09.2025 • 07:14 Uhr Bei schwülen Bedingungen verpasst Christopher Linke die erträumte WM-Medaille im Gehen. Ein Japaner kippt hinter der Ziellinie um.

Geher Christopher Linke (Potsdam) hat bei der Leichtathletik-WM im Dampfbad von Tokio über die 35 km den angestrebten Platz unter den Top-Acht klar verpasst.

Bei der ersten Medaillenentscheidung der Titelkämpfe landete der Potsdamer beim Triumph von Evan Dunfee (Kanada) am Ende nach 2:36:10 Stunden auf Rang 14. Bis Kilometer 15 lag Linke bei dem hammerharten Rennen in der Spitzengruppe, danach musste der 36-Jährige aber entkräftet mehr und mehr abreißen lassen.

Gold holte sich Dunfee, der kurz vor dem Ziel von Krämpfen geplagt wurde, nach 2:28:22 Stunden. Silber sicherte sich Caio Bonfim (2:28:55/Brasilien) vor Lokalmatador Hayato Katsuki (2:29:16). Katsukis Landsmann Masatora Kawano (18.) kippte nach dem Zieleinlauf um und musste mit einem Rollstuhl von der Bahn gebracht werden.

Linke kam knapp acht Minuten nach Dunfee ins Ziel im Nationalstadion von Tokio, sichtlich gezeichnet von den Bedingungen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit.

Leichtathletik-WM: „Hätte mehr auf meinen Körper achten sollen“

Hinterher sprach er von einer „Riesenenttäuschung, ich wollte halt einfach mehr“. Er sei „mutig angegangen, im Nachhinein natürlich zu mutig, zu viel riskiert“, sagte Linke: „Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr auf meinen Körper achten sollen.“

So habe er irgendwann „überhitzt“. Zwischenzeitlich habe er eine Körpertemperatur von 39,6 Grad gehabt, berichtete der 36-Jährige. „Man kann sich vorstellen, mit 39,6 liegt man im Fieber und hat wahrscheinlich Schüttelfrost und macht keine Weltmeisterschaft.“

Die letzten Kilometer seien der „Horror“ gewesen. „Ich hatte Angst, dass ich komplett umkippe“, erklärte Linke, der sich nach Abkühlung sehnte.

Geher Linke zitiert Mertesacker

„Ich will mal einen bekannten Fußballer zitieren: Ich gehe jetzt erst mal drei Tage in eine Eistonne und dann sehen wir weiter“, sagte der deutsche Rekordhalter in Anspielung auf den früheren Fußball-Weltmeister Per Mertesacker.

Dieser hatte auf dem Weg zum WM-Triumph 2014 nach dem 2:1-Sieg gegen Algerien den legendären Satz geprägt: „Ich lege mich jetzt erst mal für drei Tage in die Eistonne.“

Der Leipziger Jonathan Hilbert, der hinterher offen über seine Depressionen sprach, wurde 16. (2:36:47), Johannes Frenzl (Frankfurt) landete zeitgleich auf Rang 17.

Bei den Frauen verteidigte die Spanierin Maria Perez in 2:39:01 Stunden vor Antonella Palmisano (Italien) und Paula Milena Torres (Ecuador) ihren Titel.

