Leichtathletik-WM

Leichtathletik-WM: Kurios! Läuferin verliert Schuh - und läuft barfuß weiter

{}
Läuferin kommt barfuß ins Ziel

Hindernisläuferin Daisy Jepkemei verliert bei der Leichtathletik-WM in Tokio einen Schuh. Die Kasachin läuft barfuß ins Ziel.
Vom 13. bis zum 21. September findet in Japan die Leichtathletik-WM statt.
Johannes Vehren
Hindernisläuferin Daisy Jepkemei verliert bei der Leichtathletik-WM in Tokio einen Schuh. Die Kasachin läuft barfuß ins Ziel.

Kuriose Szene bei der Leichtathletik-WM in Tokio: Im Vorlauf der 3000 m Hindernis hat Daisy Jepkemei ihren linken Schuh verloren.

Eine Konkurrentin trat der Kasachin in die Hacke, wodurch sich der Schuh löste. Sie probierte zunächst weiterzulaufen, bemerkte dann jedoch, dass der Schuh zu locker saß.

Asienmeisterin verpasst Finaleinzug

Um keine Zeit zu verlieren, schüttelte sie den Schuh ab und lief barfuß weiter. Im Anschluss räumte ein Kampfrichter den Schuh von der Bahn.

Jepkemei biss sich durch, doch der Kampf der Asienmeisterin wurde nicht belohnt. Sie schaffte nicht den Einzug ins Finale.

