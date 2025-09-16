Newsticker
Leichtathletik-WM: Minoue verpasst Finale über 110 m Hürden

110 m Hürden: Minoue verpasst Endlauf

Der 23-Jährige Gregory Minoue scheidet in Tokio im Halbfinale aus.
Hürdenläufer Gregory Minoue
Hürdenläufer Gregory Minoue
© IMAGO/CHAI/SID
SID
Der 23-Jährige Gregory Minoue scheidet in Tokio im Halbfinale aus.

Gregory Minoue hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Finale über 110 m Hürden verpasst.

Der 23-Jährige aus Düsseldorf schied am Dienstag mit 13,56 Sekunden im Halbfinale aus. Auch Titelverteidiger und Olympiasieger Grant Holloway (USA/13,52) verpasste den Endlauf am Nachmittag (15.20 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport).

Zuletzt hatten 1999 deutsche Athleten das WM-Finale über 110 m Hürden erreicht. Falk Balzer wurde damals Fünfter, Florian Schwarthoff belegte Rang sieben. Eine Medaille hat bislang noch kein Deutscher in der WM-Geschichte gewonnen. Der zweite DLV-Starter Manuel Mordi (Hamburg) war in Tokio bereits im Vorlauf gescheitert.

