Leichtathletik-WM: Minoue verpasst Finale über 110 m Hürden

SID 16.09.2025 • 14:10 Uhr Der 23-Jährige Gregory Minoue scheidet in Tokio im Halbfinale aus.

Gregory Minoue hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Finale über 110 m Hürden verpasst.

Der 23-Jährige aus Düsseldorf schied am Dienstag mit 13,56 Sekunden im Halbfinale aus. Auch Titelverteidiger und Olympiasieger Grant Holloway (USA/13,52) verpasste den Endlauf am Nachmittag (15.20 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport).