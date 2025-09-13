Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-EM
FORMEL 1
HANDBALL
US-SPORT
LEICHTATHLETIK-WM
DARTS
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Leichtathletik-WM>

Leichtathletik-WM: "Völlig von der Rolle" - Drama um Mihambo-Rivalin

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Drama um große Mihambo-Rivalin

Bei der Leichtathletik-WM kommt es im Weitsprung schon in der Qualifikation zu einem Drama: Eine große Konkurrentin von Malaika Mihambo erlebt ein böses Erwachen.
Vom 13. bis zum 21. September findet in Japan die Leichtathletik-WM statt.
SPORT1
Bei der Leichtathletik-WM kommt es im Weitsprung schon in der Qualifikation zu einem Drama: Eine große Konkurrentin von Malaika Mihambo erlebt ein böses Erwachen.

Große Überraschung bei der Leichtathletik-WM in Tokio: Die Italienerin Larissa Iapichino ist bereits in der Qualifikation ausgeschieden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die 23-Jährige schaffte es nicht unter die ersten 12 des Teilnehmerfelds. Dabei galt sie eigentlich als eine der Anwärterinnen auf eine Medaille - und damit als Rivalin der deutschen Hoffnungsträgerin Malaika Mihambo, die sich in der Quali aber ebenfalls schwer tat.

„Das ist eine kleine Sensation”, meinte der ARD-Kommentator Ralf Scholt: „Eine der klaren Medaillenfavoritinnen, völlig von der Rolle. Sie hat sich weichklopfen lassen vom langsamen Wettkampfgeschehen, sie ist mit Stress im Gesicht losgelaufen.“

„Ein Albtraum, der nicht real zu sein scheint“

Nach der Qualifikation wurde es unter den Athletinnen dann noch emotional, unter anderem Mihambo versuchte, Iapichino zu trösten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim italienischen TV-Sender Rai zeigte sich die Athletin trotzdem komplett entsetzt: „Ich bin geschockt, ich habe keine Gefühle mehr. Es ist, als würde ich in einem Albtraum leben, der nicht real zu sein scheint.“

Iapichino war bei den Olympischen Spielen von Paris noch Vierte geworden, sie ist zudem aktuelle Halleneuropameisterin.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite