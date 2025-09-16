Leichtathletik-WM: Weßel auf Platz 14 über 1500 m

SID 16.09.2025 • 15:19 Uhr Die deutsche Lauf-Hoffnung Nele Weßel kann im Finale über 1500 Meter nicht mit der Weltelite mithalten. Der Sieg geht erneut an Dominatorin Faith Kipyegon.

Nele Weßel hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio beim Sieg von Weltrekordhalterin Faith Kipyegon über 1500 m den 14. Platz belegt. Die 25-Jährige aus Wiesbaden, die nachträglich ins Finale gerückt war, kam dort am Dienstag in 4:10,31 Minuten als Letzte ins Ziel.

Zuvor war Weßel am Sonntag im Halbfinale nach einer Rempelei mit Marta Zenoni nur auf Rang zwölf gelandet und damit eigentlich ausgeschieden. Nach der Disqualifikation der Italienerin schaffte sie jedoch den Sprung in den Endlauf, blieb dort aber deutlich über ihrer Bestzeit von 4:03,57 Minuten, die sie im Vorlauf am Samstag aufgestellt hatte.

Vierter WM-Titel für Kipyegon