Leichtathletik-WM: Wunderkind Gout Gout verpasst 200-m-Finale

Johannes Vehren 18.09.2025 • 15:59 Uhr Leichtathletik-Wunderkind Gout Gout verpasst den Sprung ins 200-Meter-Finale. Der 17-Jährige kann die Erwartungen nicht erfüllen.

Die Leichtathletik-WM ist für Wunderkind Gout Gout vorbei. Der 17 Jahre alte Sprinter ist mit einer Zeit von 20,36 Sekunden in seinem Halbfinale über die 200 Meter Vierter geworden und hat die Qualifikation für den Endlauf verpasst.

Nur die ersten beiden Sprinter in jedem Halbfinale sicherten sich einen Platz im Finale. Auch über die zusätzlichen Qualifikationsplätze, die über die Zeit vergeben wurden, reichte es für den Australier nicht. Dafür hätte er schneller als Tapiwanashe Makarawu (19,98 s) aus Simbabwe sein müssen.

Wunderkind verrät sein Geheimnis

Gout war der jüngste Athlet, der bei den Weltmeisterschaften in Tokio im 200-Meter-Lauf antrat. An seine Zeit aus dem Vorlauf (20,23 Sekunden) konnte er nicht herankommen.

„Ich glaube, die größte Erkenntnis war für mich, dass ich in meinem jungen Alter schon gegen die besten Männer der Welt antreten kann. Das macht mich definitiv hungrig. Zu wissen, dass ich im Moment noch ein Kind bin und zu wissen, dass ich noch als Kind antreten kann“, sagte Gout und lächelte. „Was ich anderen voraus habe, ist, dass ich Zeit habe. Sie haben vielleicht keine 15 Jahre, aber ich habe auf jeden Fall noch 15 Jahre.“

