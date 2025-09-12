Familie grillt, Linke jagt WM-Gold in Tokio

SID 12.09.2025 • 11:41 Uhr Der Geher startet ganz besonders motiviert in seine schon achte Weltmeisterschaft.

Die Freundin und die Familie sind diesmal bei der WM in Tokio nicht dabei, aber zu Hause fiebern die Liebsten natürlich mit – und Geher Christopher Linke (36) hofft gleich zu Beginn der Titelkämpfe auf einen Coup.

Grillparty mit Nachtschicht: Familie Linke fiebert mit

„Mein Bruder veranstaltet eine kleine Grillfeier am Freitagabend. Das ist ein schöner Zeitpunkt – dann macht man ein bisschen länger und ab 00.30 Uhr gucken sie dann den Wettkampf“, sagte Linke mit Blick auf sein Rennen über 35 km. Es ist die erste Entscheidung in Tokio. Wegen der zu erwartenden Hitze wurde der Start um eine halbe Stunde vorverlegt.

Geburtstagswunsch als Extramotivation: Linke jagt die ersehnte Medaille

Linke startet ganz besonders motiviert in seine schon achte WM. „Meine Freundin hat am Samstag Geburtstag, sie feiert quasi rein, und dann wird mein Wettkampf hoffentlich ein Highlight“, sagte der Vize-Europameister von München. Und natürlich hat sich die Partnerin eine Medaille gewünscht. „Ich würde ihr sehr gerne den Wunsch erfüllen“, sagte Linke, der bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen bisher unter anderem einmal Vierter und gleich fünfmal Fünfter geworden ist: „Aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn es jetzt nicht klappt.“