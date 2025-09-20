Leichtathletik-WM Gehen: Linke Top Ten, Bonfim erstmals Gold

SID 20.09.2025 • 04:33 Uhr Leo Köpp wird in Tokio beim Goldmarsch von Caio Bonfim Elfter.

Geher Christopher Linke (Potsdam) hat es bei der Leichtathletik-WM über die 20 km in die Top Ten geschafft - der 36-Jährige kam am Samstag in Tokio beim Triumph von Caio Bonfim nach 1:20:11 Stunden als Zehnter ins Ziel. Leo Köpp (1:20:35/Berlin) landete dahinter auf Rang elf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bonfim feiert ersten großen Titel

Nicht zu schlagen war Bonfim in 1:18:35 Stunden, der Brasilianer holte sich nach jeweils zwei Mal Silber und Bronze bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen seinen ersten großen Titel. Mit acht Sekunden Rückstand holte Wang Zhaozhao (China) Silber, Dritter wurde Paul McGrath (1:18:45/Spanien.)