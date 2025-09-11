Sprintstar Lückenkemper vor WM: Ready für 100-m-Finale

SID 11.09.2025 • 05:37 Uhr Die Sprinterin will in Tokio das erstmals 100-m-Finale erreichen. Mit der Staffel ist eine Medaille möglich.

Die frühere Europameisterin Gina Lückenkemper fühlt sich bestens vorbereitet, um in Tokio ihren lang gehegten Traum vom WM-Finale zu erfüllen.

„Ich bin ready. Ich hoffe, die Bahn ist es auch. Dann werden wir sehen, wie weit das Ganze gehen wird“, sagte Deutschlands schnellste Frau vor Beginn der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Japan im Sportschau-Interview. Sie sei „fit“, habe „wirklich gut trainiert“ und ist überzeugt, „dass ich in sehr guter Form bin. Ich fühle mich aktuell sehr wohl.“

Lückenkemper peilt in Japan ihr erstes 100-m-Finale an

Die 28-Jährige unternimmt bei den Titelkämpfen ab Samstag den nächsten Versuch, erstmals ein 100-m-Finale auf Weltniveau zu erreichen. „Es ist eine wahnsinnige Herausforderung“, sagte Lückenkemper, die mit ihren 11,05 Sekunden nur als 24. der Meldeliste nach Japan gereist ist.

Es sei aber schwer einzuschätzen, „was man in diesem Jahr überhaupt laufen muss, um in so ein Finale reinzukommen.“ Sie habe „Bock – das sind die besten Voraussetzungen.“ Die Vorläufe steigen am Samstag (11.55 Uhr), das Finale ist für Sonntagabend (15.13 Uhr) angesetzt.

Medaillen-Jagd mit der Staffel: Lückenkemper kündigt „unfassbar schnelle“ Vierer an

Neben ihrem Einzelstart möchte Deutschlands Sportlerin des Jahres 2022 auch mit der Staffel überzeugen, hier ist sogar eine Medaille wie vor einem Jahr bei Olympia in Paris möglich. „Egal, wer am Ende auf der Bahn stehen wird – wir werden eine unfassbar schnelle Staffel stellen. Wir haben Athletinnen, die für die Staffel brennen und bereit sind, alles zu geben. Ich denke, man muss uns auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben“, sagte Lückenkemper.

Bronze-Glanz in Paris und Eugene