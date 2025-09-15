Mihambo will Davis-Woodhall stoppen – Revanche nach WM-Silber

SID 15.09.2025 • 10:14 Uhr Deutschlands Weitsprung-Königin freut sich über die Konkurrenz durch die neue Weltmeisterin Tara Davis-Woodhall.

"Arigato gozaimasu" kommt Malaika Mihambo ganz flüssig über die Lippen, seit "57 Tagen in Folge" lernt sie Japanisch und will das Land nach ihrem Silber-Sprung bei der WM in Tokio nun "von Nord nach Süd" bereisen - um danach ausgeruht wieder anzugreifen im Duell mit ihrer neuen Dauerrivalin Tara Davis-Woodhall (USA).

Konkurrenzdruck als Motivationsschub

"Ich gebe auf jeden Fall weiterhin mein Bestes", sagte Mihambo. Deutschlands Weitsprung-Königin scheint durch die Paris-Olympiasiegerin und neue Weltmeisterin Davis-Woodhall angestachelt zu werden: "Ich glaube, es ist immer gut, wenn der Konkurrenzdruck höher ist, dann muss man einfach einen besseren Wettkampf machen."

Silber in Tokio – Mihambos Blick richtet sich auf 2026

Wie vor einem Jahr bei Olympia reichte es für Mihambo hinter Davis-Woodhall auch diesmal in Tokio wieder "nur" zu Silber. "Mal schauen, wofür es nächstes Jahr reicht", sagte die Ex-Weltmeisterin, die 2026 vermutlich aber nur bei Meetings auf ihre Nachfolgerin treffen wird - denn als großer Höhepunkt steht im nächsten Sommer lediglich die EM in Birmingham an.

Medaillenserie und mentale Stärke als Erfolgsrezept