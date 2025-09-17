87,21 m! Weber stürmt ins Speerwurf-Finale – WM-Gold winkt

SID 17.09.2025 • 12:34 Uhr Gold-Hoffnung Julian Weber schafft in der Qualifikation in Tokio starke 87,21 m.

Zwei Würfe und weiter: Gold-Hoffnung Julian Weber (Mainz) hat bei der Leichtathletik-WM die erste Hürde auf dem Weg zur ersehnten Medaille locker gemeistert.

Der 31-Jährige schaffte in der Qualifikation am Mittwoch im zweiten Versuch starke 87,21 m und zog damit in die Entscheidung am Donnerstag ein (12.23 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport). Dann hofft Weber im Nationalstadion auf die Erfüllung seines großen Traums - seine erste WM-Medaille.

Weltjahresbester Weber jagt in Tokio den Medaillenfluch

Weber hat in diesem Jahr erstmals die magische 90-Meter-Marke geknackt und ist mit seinen 91,51 m als Nummer eins der Welt nach Japan gereist.

In Tokio will der Sportsoldat endlich seinen WM-Fluch besiegen, denn auf der ganz großen Bühne hat es für den Europameister von 2022 bisher nicht zu einer Medaille gereicht, obwohl er oft als Mitfavorit galt. Im ersten Durchgang warf Weber 82,29 m zum Warmwerden.

Millimeter-Tragödie: Weber verpasst das Podium wiederholt hauchdünn

Bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 wurde Weber jeweils Vierter, auch vor vier Jahren bei Olympia in Tokio musste sich Weber mit dem undankbarsten aller Ränge zufrieden geben - 14 Zentimeter fehlten ihm damals zu einer Medaille. Bei Olympia in Paris wurde Weber Sechster.

Olympiasieger und Altmeister: Nadeem, Chopra & Co. fordern Weber heraus

Auch diesmal ist die Konkurrenz wieder gewaltig. Paris-Olympiasieger Arshad Nadeem (Pakistan), Titelverteidiger und Tokio-Olympiasieger Neeraj Chopra (Indien) und der Brasilianer Luiz da Silva werden ebenfalls sehr hoch eingeschätzt.