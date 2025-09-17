400m-Hürden-Schock: Fischer-Breiholz muss WM-Halbfinale absagen

SID 17.09.2025 • 07:49 Uhr Vor dem WM-Halbfinale über 400 m Hürden erreicht Supertalent Owe Fischer-Breiholz eine schlechte Nachricht.

Supertalent Owe Fischer-Breiholz (Frankfurt) muss bei der Leichtathletik-WM in Tokio auf seinen Start im Halbfinale über 400 m Hürden (14.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mitteilte, laboriert der 21-Jährige an muskulären Problemen im rechten Oberschenkelbeuger.

Krämpfe stoppen Fischer-Breiholz – Agyekum wahrt Finalchance

Fischer-Breiholz hatte sich trotz Krämpfen ins Halbfinale vorgekämpft, in seinem Vorlauf am Montag (48,81 Sekunden) belegte er den dritten Rang. Im Anschluss klagte er über Schmerzen im Beuger, „schon im Lauf habe ich gemerkt, dass es mir krampfartig reinschießt“, hatte Fischer-Breiholz in der ARD gesagt.

Vor dem Halbfinale habe man laut DLV gemeinsam mit dem medizinischen Team „alles versucht, aber es hat zeitlich nicht gereicht.“ Mit Emil Agyekum (48,33/Berlin) kämpft ein DLV-Läufer um die Finalteilnahme. Joshua Abuaku (49,41/Frankfurt) war ausgeschieden.

{ "placeholderType": "MREC" }