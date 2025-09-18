Zehnkampf-WM Tokio: Neugebauer jagt Medaille – Kaul lauert

SID 18.09.2025 • 09:38 Uhr Die Medaillen-Aussichten seien im Vorfeld der WM überhaupt nicht einzuschätzen, sagt der Olympia-Zweite.

Für Medaillenkandidat Leo Neugebauer (Stuttgart) wird der Zehnkampf bei der Leichtathletik-WM in Tokio eine Wundertüte. „Im Zehnkampf kann immer alles passieren. Wenn man jetzt vor ein paar Monaten mal einen richtig guten Zehnkampf hatte, kann es sein, dass es dann nicht mehr so gut läuft“, sagte der Olympia-Zweite am Donnerstag im Teamhotel der deutschen Mannschaft: „Oder wenn man eine durchschnittliche Saison hatte, kann es auch sein, dass man hier auf einmal einen krassen Wettkampf hat.“ Prognosen seien kaum möglich, sagte der 25-Jährige: „Es bringt einfach nichts“.

Silber-Held peilt erneut Edelmetall an

Seit seinem Silber-Coup bei Olympia in Paris vor einem Jahr ist Neugebauer Profi - trainiert aber weiter in Austin/USA. Ganz rund lief es für den Sonnyboy der deutschen Leichtathletik in diesem Jahr bei seinem einzigen Zehnkampf in Götzis mit 8555 Punkten noch nicht, aber natürlich hat der deutsche Rekordhalter (8961 Punkte) die Klasse für die nächste Medaille.

„Man versucht immer, so gut wie möglich abzuschneiden“, sagte Neugebauer: „Man versucht einfach nur, einen soliden Zehnkampf hinzubekommen, alles, was man im Training gemacht hat, umzusetzen. Und dann geht man einfach von Disziplin zu Disziplin.“

Kaul wittert Chance nach Rooth-Aus