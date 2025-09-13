Newsticker
Leichtathletik-WM>

WM-Drama Tokio: Lita Baehre allein im Stabhochsprung-Finale

Lita Baehre einziger Deutscher im Finale

Der Vize-Europameister von 2022 meistert 5,75 m und steht im Finale. Zernikel und Blech scheiden in der Qualifikation aus.
Drüber: Bo Kanda Lita Baehre
© AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV
SID
Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio als einziger deutscher Stabhochspringer das Finale erreicht.

Der Vize-Europameister von 2022 verbuchte am ersten Wettkampftag eine Saisonbestleistung von 5,75 m – das reichte, um als einer von insgesamt elf Springern das Ticket für den Kampf um Gold, Silber und Bronze am Montag (12.49 Uhr MESZ) zu lösen.

Oleg Zernikel (Landau/5,55), WM-Fünfter von 2022, schied hingegen ebenso aus wie der Leverkusener Torben Blech (Leverkusen/5,40).

Duplantis fliegt mühelos Richtung Gold

Nicht aufzuhalten auf seinem Weg zum nächsten Gold scheint Überflieger Armand Duplantis. Der Europameister, Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordler aus Schweden flog locker über die 5,75 m - danach wurde die eigentlich für die direkte Qualifikation geforderte Höhe von 5,80 m gar nicht mehr aufgelegt.

