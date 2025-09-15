Newsticker
Tokio-Drama: Lita Baehre patzt bei 5,85 m – nur WM-Rang 10

Lita Baehre verpasst Top-Platzierung

Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre springt im WM-Finale von Tokio Saisonbestleistung. Das reicht nicht für eine vordere Platzierung.
Vollgas vor dem Absprung: Bo Kanda Lita Baehre
Vollgas vor dem Absprung: Bo Kanda Lita Baehre
© AFP/SID/Ben STANSALL
SID
Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre springt im WM-Finale von Tokio Saisonbestleistung. Das reicht nicht für eine vordere Platzierung.

Für Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) haben sich die Hoffnungen auf eine Top-Platzierung bei der WM in Tokio früh zerschlagen. Der Vize-Europameister von 2022 bestätigte im Finale seine Saisonbestleistung von 5,75 m und wurde damit Zehnter von zwölf Startern.

Allein im Finale: Rheinländer glänzt – Zernikel und Blech scheitern

Der Rheinländer, der am Montagabend bei all seinen drei Versuchen über 5,85 durchlief, hatte sich als einziger von drei deutschen Startern für die Entscheidung im japanischen Nationalstadion qualifiziert. Oleg Zernikel (Landau/5,55), WM-Fünfter von 2022, war wie der Leverkusener Torben Blech (Leverkusen/5,40) in der Qualifikation ausgeschieden.

