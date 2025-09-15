Tokio-Drama: Lita Baehre patzt bei 5,85 m – nur WM-Rang 10

SID 15.09.2025 • 14:18 Uhr Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre springt im WM-Finale von Tokio Saisonbestleistung. Das reicht nicht für eine vordere Platzierung.

Für Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) haben sich die Hoffnungen auf eine Top-Platzierung bei der WM in Tokio früh zerschlagen. Der Vize-Europameister von 2022 bestätigte im Finale seine Saisonbestleistung von 5,75 m und wurde damit Zehnter von zwölf Startern.

