Leichtathletik-WM: Kuriose Hotel-Erfahrung für deutsche Stars

SID 12.09.2025 • 10:51 Uhr Die deutschen Leichtathleten sind bei der WM in einem riesigen Hotelkompex untergebracht - das sorgt für Herausforderungen.

Vom Trainingslager im beschaulichen Miyazaki ins turbulente Tokio: Das riesige Teamhotel in der japanischen Metropole stellt die deutschen Leichtathleten vor einige Herausforderungen.

Während Geher Christopher Linke im Shinagawa Prince Hotel ein „bisschen Olympia-Vibes“ verspürt, hat sich Diskus-Ass Kristin Pudenz nach der Ankunft „erst mal verlaufen“. Aber nach „ein, zwei Tagen“ hat sich die Olympia-Zweite von Tokio dann auch „zurechtgefunden“.

Leichtathletik-WM: Deutsche Stars in Tokio angekommen

In Tokio sind bei der WM (13. bis 21. September) alle Teams in demselben Hotel untergebracht – rund 4000 Menschen. Während unter anderem eine Bowling-Bahn und ein Kino für Unterhaltung sorgen, gibt es offenbar beim Essen Nachholbedarf.

„Hier kriegt man Nudeln, kaltes Fleisch, kalten Fisch und Soße“, sagte Pudenz, die sich auch lokale Gerichte wie Ramen „erhofft hätte: „Wenn man schon in Japan ist.“

Das Essen sei „sehr lecker“, aber mehr „Auswahl“ wäre auch nicht schlecht gewesen: „Nach dem Wettkampf kann man sich dann ja auch außerhalb versorgen. Ich denke, das werden auch sehr viele Sportler in Anspruch nehmen – aber vorher ist man ja doch auch ein bisschen vorsichtig.“