9000-Punkte-Traum: Busemann adelt Zehnkampf-Star Neugebauer

SID 28.09.2025 • 06:35 Uhr Der neue "König der Athleten" kann nach Ansicht des Olympia-Zweiten von 1996 zur Leitfigur der deutschen Leichtathletik avancieren.

Der frühere Zehnkampf-Star Frank Busemann ist vom neuen Weltmeister Leo Neugebauer hellauf begeistert. "Das, was er jetzt in Tokio gezeigt hat, ist das, was er kann. Das ist nichts, was irgendwie vom Himmel gefallen ist und was er nie mehr wiederholen kann", sagte Busemann im ran-Interview: "Wenn man überlegt, was sein Potenzial ist, dann wird einem schwindelig. Die Tendenz geht Richtung 9000 Punkte."

Experte Busemann: Neugebauer hat noch Reserven

Der 50 Jahre alte ARD-Experte, 1996 in Atlanta selbst Olympia-Zweiter, begründet seine Einschätzung mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten des frischgekürten "Königs der Athleten". Auf dem Weg zum Titelgewinn mit 8804 Zählern jedenfalls waren nach Ansicht des Recklinghäusers bei Neugebauer "Disziplinen dabei, bei denen er Luft nach oben hatte". Ausdrücklich nannte Busemann als Beispiele den Stabhochsprung ("okay"), den Hürdenlauf ("nicht gut"), Weitsprung und 100-m-Lauf ("kann er besser").

Leitfigur für Deutschland – doch die USA sind weit

Neugebauer hat in Busemanns Augen auch das Zeug zur neuen Leitfigur für die Leichtathletik in Deutschland. "Genau solche Typen braucht man dafür. Leute, die einen mitnehmen, die eine positive Ausstrahlung haben, die mit offenen Armen dastehen und die Welt umarmen", erklärte der Westfale und bescheinigte damit dem halb so alten Neugebauer auch Star-Eigenschaften. Einschränkend könnte sich jedoch Neugebauers Lebensmittelpunkt in den USA auf die Popularität und Vorbildfunktion des Silbermedaillen-Gewinners von Paris 2024 auswirken, wie Busemann das "kleine Hemmnis" erläuterte: "Er findet deshalb hier nicht ganz so intensiv statt, und Zehnkämpfer sind jetzt auch nicht jedes Wochenende im Stadion, wie etwa Fußballer."

Übergangslücke bremst deutsche Leichtathletik