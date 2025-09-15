Trotz Krämpfen: Fischer-Breiholz im Halbfinale

SID 15.09.2025 • 13:16 Uhr Mit Emil Agyekum ist ein weiterer deutscher Starter ebenfalls eine Runde weiter, die Favoriten gaben sich keine Blöße.

Supertalent Owe Fischer-Breiholz (Frankfurt) hat trotz Krämpfen im rechten Oberschenkel bei der Leichtathletik-WM das Halbfinale über 400 m Hürden (Mittwoch, 14.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) erreicht. Der 21-Jährige lief in seinem Vorlauf am Montag in Tokio in 48,81 Sekunden auf Rang drei - das reichte locker zum Einzug in die nächste Runde.

„Ich sag ehrlich: Ich habe echt Schmerzen im Beuger, das nervt mich. Schon im Lauf habe ich gemerkt, dass es mir krampfartig reinschießt“, sagte Fischer-Breiholz in der ARD: „Ich habe dann den Druck etwas rausgenommen. Wenn es noch mehr geworden wäre, hätte ich, glaube ich, abgebrochen.“

Fischer-Breiholz knackte Meisterschaftsrekord von Warholm

Mit Emil Agyekum (48,33/Berlin) kam ein weiterer DLV-Läufer weiter, Joshua Abuaku (49,41/Frankfurt) ist hingegen ausgeschieden.

Titelverteidiger und Weltrekordhalter Karsten Warholm ließ es auf dem Weg ins große Finale am Freitag (14.15 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) zunächst ruhig angehen. Der Tokio-Olympiasieger aus Norwegen trudelte nach 48,56 Sekunden auf Rang drei in seinem Vorlauf ein. Paris-Olympiasieger Rai Benjamin (USA) legte 48,15 Sekunden hin.

