Leichtathletik-Superstar verpasst WM in Tokio

SID 12.09.2025 • 12:21 Uhr Mutaz Essa Barshim kämpft seit Monaten mit einer hartnäckigen Fußverletzung. Der dreimalige Weltmeister kann nicht in Tokio antreten.

Der dreimalige Hochsprung-Weltmeister Mutaz Essa Barshim hat seinen Start bei der am Samstag beginnenden Leichtathletik-WM in Tokio abgesagt.

Der 34 Jahre alte Katarer laboriert seit April an einer Fußverletzung und verpasste nahezu die komplette Sommersaison.

Barshim bittet um Geduld

„Ich habe alles probiert, aber gegen die Natur lässt sich nichts erzwingen. Ich muss geduldig sein, um wieder fit zu werden“, schrieb Barshim in den Sozialen Medien.

„Es sollte euch nicht leid für mich tun, es sollte euch leid für den Hochsprung tun.“

Barshims besondere Historie

Barshim, mit 2,43 m Nummer zwei der „ewigen“ Bestenliste, hatte 2017, 2019 und 2022 WM-Gold geholt. In Tokio sorgte er bei den Olympischen Spielen 2021 für eine der berührendsten Geschichten in der Leichtathletik-Historie, als er sich mit seinem Kumpel Gianmarco Tamberi gegen ein Stechen um den Olympiasieg und für das gemeinsame Gold entschied.