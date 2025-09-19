Gold-Hattrick! Noah Lyles sprintet zum 4. WM-Triumph über 200m

Wie einst Usain Bolt: US-Sprintstar Noah Lyles hat bei der Leichtathletik-WM über 200 m seinen vierten Titel in Serie gewonnen. Fünf Tage nach seinem dritten Platz über die 100 m war der 28-Jährige über die doppelte Distanz in starken 19,52 Sekunden wieder einmal nicht zu halten.
Lauf-Superstar zieht mit Bolt gleich
Lyles setzte sich damit in Tokio gegen seinen Landsmann Kenneth Bednarek (19,58) und den jungen Jamaikaner Bryan Levell (19,64) durch. Für Olympiasieger Letsile Tebogo (19,65/Botswana) blieb diesmal nur Platz vier übrig.
Bisher hatte nur Weltrekordler Bolt viermal in Folge WM-Gold über 200 m geholt, die Sprintlegende aus Jamaika triumphierte von 2009 bis 2015. Der neue 100-m-Weltmeister Oblique Seville war in Tokio nicht über die halbe Stadionrunde am Start.
Jefferson‑Wooden macht Double perfekt
Bei den Frauen machte Melissa Jefferson‑Wooden das Double perfekt, die neue 100-m-Weltmeisterin sicherte sich in beeindruckenden 21,68 Sekunden auch über die 200 m Gold. Silber ging überraschend an die Britin Amy Hunt (22,14). Dritte wurde Titelverteidigerin Shericka Jackson (22,18).
Mit Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) hatte vor zwölf Jahren in Moskau zuletzt eine Sprinterin bei einer WM das Double geholt - Jefferson‑Wooden schaffte dieses Kunststück als erste US-Amerikanerin.
Olympiasiegerin Gabby Thomas (USA) war wegen einer Achillessehnenverletzung nicht am Start.