Regen-Chaos im Diskusfinale: Sosna wettert gegen Tokio-WM

SID 23.09.2025 • 05:32 Uhr "Wir können alle froh sein, dass sich niemand schwer verletzt hat", sagt der Deutsche nach dem vogelwilden Wettkampf bei der WM in Tokio.

Im Diskusfinale der Leichtathletik-WM fühlte sich Mika Sosna wie in einer billigen Komödie - selbstverständlich ohne Happy End.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es war wie in einem schlechten Film“, sagte der deutsche Werfer im Gespräch mit Sport1, nach dem vom Regen beeinträchtigten Wettkampf in Tokio richtete er harte Worte an den Ausrichter.

Sintflut und Stillstand: Regenchaos bei der WM

„Viele Athleten haben sich danach extrem darüber beklagt, wie man eine Weltmeisterschaft unter diesen Bedingungen durchführen kann“, sagte Sosna. Am Finaltag hatte der Himmel über der japanischen Hauptstadt seine Schleusen geöffnet, die sintflutartigen Regenfälle hatten neben einer großen Verspätung und langen Pausen auch für massenweise kuriose Bilder bei der letzten Männer-Entscheidung gesorgt.

„Wir können alle froh sein, dass sich niemand schwer verletzt hat“, sagte Sosna, dessen Mitstreiter auf der grauen Betonplatte beinahe reihenweise zu Boden gegangen waren, „jeder Schritt war riskant, jeder Versuch ein Balanceakt“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sockentrick und Straßenschuhe: Improvisation im Tokio-Regen

Halbwegs reguläre Bedingungen konnten auch die zahlreichen Helfer mit unzähligen Handtüchern nicht schaffen. In den Wassermassen von Tokio seien „sämtliche Regeln über den Haufen geworfen“ worden, erzählte Sosna, „man durfte mit Straßenschuhen werfen, andere tapten ihre Schuhe, jeder improvisierte“. Er selbst probierte es mit der „Socken-Taktik“, das Kleidungsstück zog er sich über die Wettkampfschuhe.

Rutschpartie im Ring: Sosna patzt, Ståhl holt Gold