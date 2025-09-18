Speer-Drama: Julian Weber verpasst WM-Medaille um 56 cm

SID 18.09.2025 • 13:46 Uhr Julian Weber wollte in Tokio endlich seine erste Medaille auf der ganz großen Bühne holen - doch der Traum platzte erneut.

Traum geplatzt, der Fluch hält an: Deutschlands Speerwurf-Star Julian Weber (Mainz) ist in Tokio bei seiner Jagd nach einer WM-Medaille erneut gescheitert.

Der Mainzer blieb im Finale am Donnerstag mit 86,11 m deutlich unter seinen Möglichkeiten, die Weite reichte am Ende „nur“ zu Platz fünf. Weber fehlten 56 Zentimeter auf eine Medaille.

Walcott krönt Speerwurf-Drama

Gold gewann stattdessen London-Olympiasieger Keshorn Walcott aus Trinidad & Tobago mit 88,16 m vor Ex-Weltmeister Anderson Peters (87,38/Grenada).

Bronze sicherte sich der überraschend starke US-Amerikaner Curtis Thompson (86,67). Damit hat das deutsche Team in Tokio weiter drei Mal Silber auf dem Konto.

Infekt und Regen rauben Weber die Medaillenchance

Und so setzt sich Webers Drama weiter fort - der 31-Jährige scheiterte auch bei seinem nächsten Anlauf für die erste Medaille auf der ganz großen Bühne.

Vermutlich fehlte dem Sportsoldaten auch ein bisschen die Power, weil er sich ausgerechnet in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Titelkämpfe zuletzt noch einen Infekt eingehandelt hatte.

Zudem fing es vor dem fünften Durchgang auch noch an zu regnen, Weber konnte nicht mehr kontern.

Weber geht erneut leer aus

So jubelten an Tag X wieder einmal andere über die Medaillen, Weber konnte seine große Chance nicht nutzen. Dabei war er die ganze Saison in Top-Form, hatte im Vorfeld erstmals die magische 90-Meter-Marke geknackt und war mit seinen 91,51 m als Nummer eins der Welt nach Japan gereist. Doch Webers großer Traum platzte erneut.

Der Fluch der vierten Plätze

Bei den richtig großen Meisterschaften reicht es für Weber - Europameister von München 2022 - einfach nicht zu einer Medaille, dabei galt er auch jetzt wieder zu den Mitfavoriten.

2021 bei Olympia in Tokio? Vierter. WM 2022? Vierter. WM 2023? Vierter. Olympia in Paris? Sechster. WM 2025? Fünfter. Alles starke Ergebnisse, aber Weber wollte mehr. Doch er konnte sich auch in Japan bei seinem nächsten Anlauf nicht erlösen.

Vetter gewann letzte deutsche Speerwurf-Medaille

Die letzte WM-Medaille eines deutschen Speerwerfers gewann vor sechs Jahren Johannes Vetter in Doha mit Bronze, der deutsche Rekordhalter ist auch Deutschlands bisher letzter Weltmeister in dieser Disziplin (2017).

