Zehnkampf-König Neugebauer feiert Gold in Londoner Karaoke-Bar

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer hat seit seiner Krönung zum König der Athleten selten sein Bett gesehen.
„Bin Weltmeister, das muss man feiern!“
Leo Neugebauer feiert nach seinem WM-Titel im Zehnkampf einfach weiter. Der Weltmeister erklärt, wie es ihm nach dem Triumph geht.
Leo Neugebauer kommt aus dem Feiern nicht heraus
„Generell ist es immer noch schwer zu begreifen. Letzte Nacht war ich noch in London“, sagte Neugebauer am Samstagabend als Gast im ZDF-Sportstudio: „Ich bin Weltmeister, das muss man feiern!“
Und zwar in einer Londoner Karaoke-Bar. „Wenn Karaoke an ist, ist Leo an“, sagte der 25-Jährige lachend. „Bei Michael Jackson wird es dann gefährlich für meine Stimme.“
Sein Lieblingssong: The way you make me feel! Eine Gesangsprobe wollte er dem Studiopublikum allerdings lieber nicht geben.
Neugebauer holte WM-Gold
Bei der Leichtathletik-WM hatte Neugebauer im Zehnkampf-Thriller von Tokio nach einem Kraftakt über die abschließenden 1500 m mit 8804 Punkten Gold gewonnen.
Ein Jahr nach Olympia-Silber war es der erste große Titel seiner Karriere.