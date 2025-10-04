Zehnkampf-König Neugebauer feiert Gold in Londoner Karaoke-Bar

SID 04.10.2025 • 23:34 Uhr Leo Neugebauer feiert nach seinem WM-Titel im Zehnkampf einfach weiter. Der Weltmeister erklärt, wie es ihm nach dem Triumph geht.

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer hat seit seiner Krönung zum König der Athleten selten sein Bett gesehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Generell ist es immer noch schwer zu begreifen. Letzte Nacht war ich noch in London“, sagte Neugebauer am Samstagabend als Gast im ZDF-Sportstudio: „Ich bin Weltmeister, das muss man feiern!“

Und zwar in einer Londoner Karaoke-Bar. „Wenn Karaoke an ist, ist Leo an“, sagte der 25-Jährige lachend. „Bei Michael Jackson wird es dann gefährlich für meine Stimme.“

Sein Lieblingssong: The way you make me feel! Eine Gesangsprobe wollte er dem Studiopublikum allerdings lieber nicht geben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neugebauer holte WM-Gold

Bei der Leichtathletik-WM hatte Neugebauer im Zehnkampf-Thriller von Tokio nach einem Kraftakt über die abschließenden 1500 m mit 8804 Punkten Gold gewonnen.