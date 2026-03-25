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Leichtathletik-WM 2029/31: München nimmt nächste Hürde!

WM 2029: München nimmt Hürde

Der Stadtrat stimmt mit großer Mehrheit für die geplante Bewerbung um die Titelkämpfe.
Szenen der EM 2022 in München
Szenen der EM 2022 in München
© AFP/SID/INA FASSBENDER
SID
Der Stadtrat stimmt mit großer Mehrheit für die geplante Bewerbung um die Titelkämpfe.

München hat auf dem Weg zur erhofften Ausrichtung der Leichtathletik-WM 2029 oder 2031 die nächste Hürde genommen. Am Mittwoch stimmte der Sportausschuss des Stadtrats „mit großer Mehrheit“ für die Bewerbung, wie der neu gewählte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) in der Sitzung feststellte. Mit der Zustimmung unterstreiche München seinen „Anspruch als internationale Sportstadt“, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Metropole hofft, auch zum deutschen Kandidaten für eine geplante Olympia-Bewerbung auserkoren zu werden.

Entscheidung bis September: München strebt WM 2029 und 2031 an

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Finanzierungszusagen und Garantien für die Leichtathletik-WM müssen bis Anfang April beim Weltverband World Athletics eingereicht, die Titelkämpfe selber sollen bis September vergeben werden. Auch London hatte zuletzt Interesse gezeigt, die WM auszurichten. WA plant eine Doppelvergabe, weshalb sich München um 2029 und 2031 bewirbt.

Olympiapark-Plan und internationale Konkurrenz

Austragungsort wäre das Olympiastadion mit den Anlagen im Olympiapark, wie bei der erfolgreichen Heim-EM 2022. 2009 hatte in Berlin die bisher einzige Leichtathletik-WM in Deutschland stattgefunden. Im September 2024 stimmte der deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) einstimmig für einen Antrag zur Absichtserklärung für eine Münchner WM-Bewerbung 2029 oder 2031. Auch Barcelona wird ebenso wie Nairobi/Kenia ein Interesse nachgesagt. Die nächste WM findet 2027 in Peking statt.

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