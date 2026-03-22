US-Amerikaner schreibt Leichtathletik-Geschichte

SID 22.03.2026 • 20:47 Uhr Auch am Schlusstag der Hallen-WM ist für die kleine deutsche Mannschaft kein Podestplatz drin. US-Amerikaner Cooper Lutkenhaus schreibt Geschichte.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat mit seinem kleinen und unerfahrenen Team die Hallen-WM in Torun/Polen ohne Medaille beendet. Am Sonntag verpasste auch Sandrina Sprengel (Stuttgart) als letzte Hoffnung im Fünfkampf trotz persönlicher Bestleistung das Podest.

Die Fünfte der Freiluft-WM 2025 in Tokio im Siebenkampf belegte mit 4475 Punkten den achten Rang. Zuletzt war ein DLV-Team vor vier Jahren in Belgrad bei einer Hallen-WM leer ausgegangen.

Mit 17 Jahren jüngster LA-Weltmeister

Für einen beachtlichen Rekord sorgte Cooper Lutkenhaus: Mit 17 Jahren kürte sich US-Amerikaner über 800 m zum jüngsten Leichtathletik-Weltmeister, ob in der Halle oder unter freiem Himmel. Am Samstag hatte Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis (Schweden) locker das erwartete Gold gewonnen. Im Siebenkampf sorgte der Schweizer Simon Ehammer im Abwesenheit des deutschen Zehnkampf-Weltmeisters Leo Neugebauer mit 6670 Punkten für einen Weltrekord.

Das deutsche Leichtathletik-Team war in Polen mit einem 14-köpfigen Aufgebot vertreten, einige prominente Namen wie etwa Weitsprung-Star Malaika Mihambo verzichteten aus Rücksicht auf die Vorbereitung für die Sommersaison aber auf die Titelkämpfe.