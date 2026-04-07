Eigene Marathon-WM ab 2030

SID 07.04.2026 • 12:47 Uhr Entscheidung beim Leichtathletik-Weltverband. Die Marathon-Rennen werden zukünftig als eigene WM ausgetragen.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics trägt seine Weltmeisterschaften in Zukunft ohne den Marathon aus. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, werde die Langstreckendisziplin nur noch bei den Weltmeisterschaften 2027 und 2029 dabei sein.

Danach, ab 2030, soll jährlich eine eigene Marathon-WM durchgeführt werden, Frauen und Männer sollen sich im Jahresrhythmus abwechseln. Die erste Ausgabe soll nach Möglichkeit in Athen stattfinden, dazu seien Sondierungsgespräche aufgenommen worden.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Marathon-Weltmeisterschaft zu prüfen“, wird Präsident Sebastian Coe zitiert: „Nur wenige Sportveranstaltungen haben das Gewicht und die Resonanz des Marathons. Er ist sowohl ein Test für Höchstleistungen als auch ein Fest der Massenbeteiligung.“

München hofft auf WM 2029

Bei der jüngsten WM in Tokio waren die Ausdauerwettbewerbe aufgrund der Hitze teilweise verschoben worden. Davon waren auch die Geherinnen und Geher betroffen. Neben dem Marathon sollen auch die weiteren Straßendisziplinen nun ausgelagert werden.