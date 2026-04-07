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Eigene Marathon-WM ab 2030

Eigene Marathon-WM ab 2030

Entscheidung beim Leichtathletik-Weltverband. Die Marathon-Rennen werden zukünftig als eigene WM ausgetragen.
Die WM in Tokio war von hohen Teamperaturen geprägt
Die WM in Tokio war von hohen Teamperaturen geprägt
© AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC
SID
Entscheidung beim Leichtathletik-Weltverband. Die Marathon-Rennen werden zukünftig als eigene WM ausgetragen.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics trägt seine Weltmeisterschaften in Zukunft ohne den Marathon aus. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, werde die Langstreckendisziplin nur noch bei den Weltmeisterschaften 2027 und 2029 dabei sein.

Danach, ab 2030, soll jährlich eine eigene Marathon-WM durchgeführt werden, Frauen und Männer sollen sich im Jahresrhythmus abwechseln. Die erste Ausgabe soll nach Möglichkeit in Athen stattfinden, dazu seien Sondierungsgespräche aufgenommen worden.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Marathon-Weltmeisterschaft zu prüfen“, wird Präsident Sebastian Coe zitiert: „Nur wenige Sportveranstaltungen haben das Gewicht und die Resonanz des Marathons. Er ist sowohl ein Test für Höchstleistungen als auch ein Fest der Massenbeteiligung.“

München hofft auf WM 2029

Bei der jüngsten WM in Tokio waren die Ausdauerwettbewerbe aufgrund der Hitze teilweise verschoben worden. Davon waren auch die Geherinnen und Geher betroffen. Neben dem Marathon sollen auch die weiteren Straßendisziplinen nun ausgelagert werden.

Damit könnte die letzte Leichtathletik-WM des alten Formats 2029 in München stattfinden. Die Stadt bewirbt sich um eine Ausrichtung im Jahr 2029 oder 2031. World Athletics vergibt die WM im September, für 2027 hatte Peking den Zuschlag erhalten.

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