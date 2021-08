Corona-Regeln: Bayerische Profiklubs attackieren Staatsregierung

Den bayerischen Klubs will etwa nicht in den Sinn, warum der Basketball-Erstligist Crailsheim Merlins, der knapp hinter der Grenze in Baden-Württemberg beheimatet ist, seine Halle voll auslasten darf, warum etwa auch der THW Kiel in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden 9000 Fans zulassen darf. “Wir werden auch sportlich benachteiligt, wenn wir keine Zuschauer haben”, sagte Roland Sauer von den Rimparer Wölfen aus der 2. Handball-Bundesliga.