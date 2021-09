Kanu-WM: Scheibner triumphiert im Canadier-Einer

Bei den Titelkämpfen auf dem Bagsvaerd-See will der Deutsche Kanu-Verband (DKV) vor allem mit Nachwuchsathletinnen und -athleten den olympischen Zyklus bis Paris 2024 einleiten. Deshalb treten die Tokio-Goldgewinner aus dem Kajak-Vierer sowie das Silberboot mit Max Hoff und Jacob Schopf nicht in Kopenhagen an.