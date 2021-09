Kitesurferin Leonie Meyer ist Sport-Stipendiatin des Jahres 2021

Kitesurferin Leonie Meyer ist zur Sport-Stipendiatin des Jahres 2021 gewählt worden und folgt damit auf prominente Athletinnen und Athleten. Die 28-jährige Kielerin, die Mai zum ersten Mal Mutter wurde, hatte im vergangenen Jahr EM-Silber im Mixed-Team gewonnen und steht in ihrem Medizinstudium kurz vor dem zweiten Staatsexamen. Derzeit nimmt sie an der Kitesurf-EM in Montpellier teil.