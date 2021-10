Hannover gewinnt deutschen Wasserball-Pokal

Die Hannoveraner lagen nach einem frühen Rückstand fast über die gesamte Spielzeit in Führung, im Schlussviertel setzten sie sich erstmals mit drei Toren ab. In den Endspielen im Pokal und in der Bundesliga waren die Dauerrivalen zuletzt achtmal in Serie aufeinandergetroffen. Die neue Saison im Oberhaus beginnt am 6. November.