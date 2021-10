FC Bayern: Rummenigge verrät - Hoeneß und Breiter vertragen sich wieder

Breitner hatte im Jahr 2018 wegen eines Disputs mit Hoeneß seine Tickets auf der Ehrentribüne der Allianz Arena zurückgegeben. Hintergrund war in erster Linie die legendäre Pressekonferenz von Rummenigge und Hoeneß, bei der sie unter anderem die Kritik an Spielern mit der Verletzung von Menschenrechten gleichsetzten, was Breitner heftig kritisiert hatte.