Bundestrainer: Skaterin Stoephasius bei Olympia „nicht als Athletin ernst genommen“

Stoephasius habe durch ihren neunten Platz in Tokio und ihre unbekümmerte Art "eine Vorbildfunktion" für junge Mädchen, das Niveau in der Frauenszene sei in den vergangenen Jahren "explodiert". Horrwarth will bei der Entwicklung der Berlinerin aber nichts überhasten: Stoephasius "kann sich noch krass entwickeln", habe aber "noch ewig Zeit" bis Paris 2024 oder Los Angeles 2028.