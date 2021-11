Koalitionsvertrag: Ampel stellt PotAS auf den Prüfstand - „Entwicklungsplan Sport“

Die designierte neue Bundesregierung will „bessere Rahmenbedingungen für den Spitzensport“ schaffen. Das geht aus dem 177-seitigen Koalitionsvertrag mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen“ hervor, den SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP am Mittwoch in Berlin vorstellten. In dem Papier wird auch ein „Entwicklungsplan Sport“ angekündigt, von dem der Breitensport in den Kommunen und Vereinen nicht zuletzt infrastrukturell profitieren soll.