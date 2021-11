Ministerpräsidenten wollen 2G-Regel für Profisportler

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war noch unsicher, was künftig für Profisportler gelten soll. „Normalerweise ist es so, dass die Arbeitswelt 3G ist und nicht dort 2G verhängt wird“, sagte Merkel über den Profisport und ergänzte: „Jetzt kommt es darauf an, ob das die Arbeitswelt ist oder die Freizeitwelt“.