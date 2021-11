Schach: Garri Kasparov wird am 9. November 1985 gegen Anatoli Karpov jüngster Weltmeister

Es reiht sich Remis an Remis, erst 17 in Folge, nach dem 1:5 dann weitere 14. Karpov, ausgelaugt und müde, muss im Krankenhaus behandelt werden. Kasparov verkürzt auf 3:5, doch dann, nach insgesamt 48 Partien und 19 Wochen bricht Florencio Campomanes, Präsident des Weltverbandes FIDE, den Wettkampf am 15. Februar 1985 ab.