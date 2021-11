Schach: Jan Nepomnjaschtschi fordert bei der WM Titelverteidiger Magnus Carlsen

Diese Gedanken wird der 31-Jährige heute nicht mehr haben. Denn wenn Nepo, wie er in der Schachwelt genannt wird, bei der WM in Dubai ab Freitag auf Weltmeister Carlsen trifft, ist er Außenseiter. In bis zu 14 Duellen bekommt Nepomnjaschtschi dann die Chance, den Titelverteidiger zu stürzen.