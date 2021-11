Skilanglauf: Gimmler auf Rang 26 beste Deutsche beim Saisonstart

Die deutschen Skilangläufer haben einen ernüchternden Start in die Olympia-Saison erlebt. Einzig Laura Gimmler (Oberstdorf) auf Platz 26 und Katharina Hennig (Oberwiesenthal) auf Rang 28 schafften es beim Klassiksprint im nordfinnischen Ruka in die Punkte, die DSV-Männer gingen komplett leer aus. Die Siege im ersten Wettkampf der Saison gingen an Maja Dahlqvist (Schweden) und Alexander Terentew (Russland).