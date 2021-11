Wasserball: Trauer um früheren Rekordnationalspieler Hermann Haverkamp

Das gab sein ehemaliger Verein SV Bayer Uerdingen 08 bekannt. Haverkamp betritt zwischen 1960 und 1973 197 Länderspiele, mit der Nationalmannschaft nahm er an den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt (10. Platz) und 1972 in München (4. Platz) teil. Mit dem ASC Duisburg wurde er vier Mal deutscher Meister.