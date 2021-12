Corona: Auch Spanien und Italien schränken Zuschauerkapazität ein

Seit Ende September war in Spanien im Freien eine 100-prozentige und in Innenräumen eine 80-prozentige Zuschauerauslastung möglich gewesen. Zuletzt stieg im Zuge der Omikron-Variante auch bei den Klubs die Zahl der Coronafälle deutlich an. Am Mittwoch vermeldeten allein die Topklubs FC Barcelona und Real Madrid zusammen sieben neue Fälle, Liga-Konkurrent Real Sociedad hat sogar zehn infizierte Spieler.