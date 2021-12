Gewichtheber-WM in Taschkent ohne deutsche Beteiligung

Die deutschen Gewichtheber und Gewichtheberinnen verzichten auf eine Teilnahme an der am Dienstag beginnenden WM in Taschkent/Usbekistan (7. bis 17. Dezember). Die Entscheidung wurde zugunsten der Belastungssteuerung getroffen. „Normalerweise gibt es keine WM in einem olympischen Jahr. Unsere Athletinnen und Athleten sammeln sich jetzt und bereiten sich auf die anstehende Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 vor“, sagte Florian Sperl, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG), dem SID.