Langlauf: Gimmler/Krehl Lichtblick beim letzten Dresdner Sprint

Bei den Männern erreichte kein einziger deutscher Läufer die K.o.-Runde, Anian Sossau (Eisenärzt) kam in der Qualifikation als bester DSV-Athlet auf Platz 38, der Norweger Haavard Solaas Taugböl siegte. Im Teamsprint schieden Sossau und Thomas Bing (Dermbach) als Halbfinal-Sechste aus, der Sieg ging an die Norweger Thomas Helland Larsen und Even Northug.