Para Ski-Team mit Miniaufgebot zum Weltcupauftakt

Die Athleten aller anderen Startklassen um Pyeongchang-Sieger Martin Fleig verzichten wegen der WM in Lillehammer (8. bis 23. Januar) und den Paralympics in Peking (4. bis 13. März) auf die strapaziöse Reise. Sie absolvieren stattdessen ein Trainingslager in Livigno. In Canmore treten die Athleten vom 4. bis 7. Dezember zunächst im Skilanglauf an, vom 9. bis 12. Dezember stehen dann die Biathlon-Wettkämpfe an.