Skilanglauf: Carl sprintet auf Rang 25 - Kläbo und Dahlqvist unschlagbar

Bei den Herren blieb der einzige deutsche Starter Thomas Bing (Dermbach) als 77. bereits in der Qualifikation hängen, auch im dritten Sprint der Saison ging das DSV-Team somit leer aus. Der Sieg ging an Topstar Johannes Hösflot Kläbo. Der Norweger hat nun 19 der letzten 21 Sprints gewonnen, bei denen er am Start war.