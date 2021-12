Tour de Ski: Hennig Sechste beim Heimspiel in Oberstdorf

Langläuferin Katharina Hennig hat auf der dritten Etappe der Tour de Ski ihre Topform unter Beweis gestellt. Die 25-Jährige hielt sich bei ihrem Heimspiel in Oberstdorf über 10 km lange Zeit in der Spitzengruppe und landete am Ende auf Rang sechs. Der Sieg ging wie schon beim Auftakt-Sprint in Lenzerheide an Titelverteidigerin Jessica Diggins (USA).