Badminton-DM in den Sommer verlegt

Die deutschen Badminton-Meisterschaften werden aufgrund der Corona-Pandemie vom Februar in den Sommer verlegt. Das teilte der Deutsche Badminton-Verband (DBV) am Dienstag mit. Das in der Bielefelder Seidensticker-Halle beheimatete Turnier soll nun vom 28. bis 31. Juli in Ostwestfalen stattfinden.