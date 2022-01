DOSB: Burmester sieht Herausforderungen abseits des Leistungssports

Er sieht die Aufgabe der „pluralistischen Gesellschaft“ in Deutschland darin, „den Menschen die Entwicklung ihrer eigenen Talente und Fähigkeiten zu ermöglichen und sie möglichst weit zu bringen, ob in der Musik oder im Sport oder in anderen Bereichen der Kultur“. Dazu gelte es, „verlässliche Strukturen“ zu schaffen und „qualifiziertes Personal“ einzustellen.