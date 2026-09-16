IOC bestätigt Austragungsorte für 2030

Die Eissportarten und -disziplinen werden definitiv in Lyon stattfinden, die Wettbewerbe im Ski Alpin gehen an Courchevel und Val d'Isère.

Die letzten Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen sind festgelegt. Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch mitteilte, werden die Eissportarten und -disziplinen definitiv in Lyon stattfinden, die Wettbewerbe im Ski Alpin gehen an Courchevel und Val d’Isère.

Lyon zeigt Eissport-Fortschritte

Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, Vorsitzender der IOC-Koordinierungskommission, sagte nach Besichtigungen vor Ort, das Organisationskomitee habe in der Kürze der Zeit „in allen Bereichen des Projekts echte Fortschritte erzielt“.

Lyon wird die Eissportwettbewerbe an drei Standorten ausrichten: Eishockeyspiele werden in der Arena in Décines-Charpieu – wo auch die Eishockey-Weltmeisterschaft 2028 stattfinden wird – sowie in der historischen Halle Tony Garnier ausgetragen. Im Messezentrum Eurexpo und dessen Hallen werden die Wettbewerbe im Curling, Eiskunstlauf und Shorttrack sowie das Hauptmedienzentrum untergebracht.

Oullins wird Lyoner Olympisches Dorf

Ein bereits laufendes Wohnungsbauprojekt in Oullins-Pierre-Bénite wurde als Olympisches Dorf für das Cluster Lyon bestätigt. In den Bergen des Clusters Savoyen wird Courchevel die Speed-Disziplinen im Ski Alpin (Abfahrt und Super-G) ausrichten, in Val d’Isère werden die technischen Disziplinen Riesenslalom und Slalom stattfinden. Die Team-Kombinationswettbewerbe der Damen und Herren werden in Courchevel ausgetragen.

Die Organisatoren der Spiele, die vom 1. bis 17. Februar 2030 angesetzt sind, mussten im Frühjahr den Bereich Eissport kurzfristig von Nizza nach Lyon verlagern, nachdem der neue Bürgermeister Eric Ciotti die Einrichtung einer provisorischen Eisbahn im Fußballstadion von Nizza abgelehnt hatte.

Vincent Roberti, seit Juni die Nummer zwei im Organisationskomitee der Spiele 2030, wurde am Montag mit der kommissarischen Leitung betraut. Er folgte auf den Präsidenten Edgar Grospiron, der in der vergangenen Woche infolge einer schweren Führungskrise zurückgetreten war.